Tiroteo durante ceremonia de iluminación del árbol navideño en Carolina del Norte deja cuatro heridos

Cuatro personas resultaron heridas por disparos durante la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad en la ciudad de Concord, Carolina del Norte, la noche del viernes. El evento, que reunía a decenas de familias en el centro de la ciudad, se vio interrumpido por los disparos que generaron caos y pánico entre los asistentes. De inmediato, las autoridades locales y equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las víctimas.

Según el comunicado oficial de la ciudad, tres de los heridos se encuentran en condición crítica y uno en condición estable. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento especializado. El suceso ha conmocionado a la comunidad, que tradicionalmente celebra esta actividad como uno de los eventos más importantes para marcar el inicio de la temporada navideña.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna captura relacionada con el ataque, y las autoridades no han dado a conocer un posible móvil. La Policía de Concord continúa investigando el incidente y ha pedido colaboración a quienes puedan aportar información que ayude a esclarecer los hechos. El área permanece acordonada mientras se recopilan evidencias y se revisan cámaras de seguridad.