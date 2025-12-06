“Abracadabra” de Lady Gaga y “Baile Inolvidable” de Bad Bunny figuran entre las mejores canciones del 2025

La revista especializada Rolling Stone publicó su lista definitiva de las mejores canciones del 2025, un recuento que reúne a artistas de distintos géneros que marcaron tendencia durante el año.

El primer lugar fue para “Abracadabra” de Lady Gaga, tema incluido en su álbum MAYHEM. La publicación destacó la canción como un regreso imponente al pop que consolidó la carrera de Gaga, evocando la intensidad visual y musical de sus eras Bad Romance y Born This Way. Rolling Stone la describe como un pop brillante que combina nostalgia, frescura y un gancho irresistible.

A continuación, el Top 10 completo según la revista: