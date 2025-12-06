“Abracadabra” de Lady Gaga y “Baile Inolvidable” de Bad Bunny figuran entre las mejores canciones del 2025

La revista especializada Rolling Stone publicó su lista definitiva de las mejores canciones del 2025, un recuento que reúne a artistas de distintos géneros que marcaron tendencia durante el año.
El primer lugar fue para “Abracadabra” de Lady Gaga, tema incluido en su álbum MAYHEM. La publicación destacó la canción como un regreso imponente al pop que consolidó la carrera de Gaga, evocando la intensidad visual y musical de sus eras Bad Romance y Born This Way. Rolling Stone la describe como un pop brillante que combina nostalgia, frescura y un gancho irresistible.
A continuación, el Top 10 completo según la revista:
- Lady Gaga – “Abracadabra”
Pop luminoso con ecos de los primeros éxitos de la artista.
- MJ Lenderman & This Is Lorelei – “Dancing in the Club”
Una interpretación cruda y emocional que la revista califica como devastadora y reveladora.
- KPop Demon Hunters / HUNTR / x – “Golden”
Un himno energético que encapsula el furor del fenómeno K-pop animado de 2025.
- Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
Salsa con nostalgia y arreglos juveniles que la convierten en un clásico inmediato.
- Kehlani – “Folded”
Una pieza hipnótica que transforma un detalle cotidiano posruptura en una reflexión poderosa.
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
Pop juguetón con humor agudo y esencia inspirada en el estilo de ABBA.
- YoungBoy Never Broke Again – “Shot Callin’”
Un regreso explosivo marcado por la energía vocal que dominó las plataformas.
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Dramaturgia pop con tintes literarios, una de las propuestas más sólidas del año.
- Kendrick Lamar & SZA – “Luther”
Dueto cálido y suave en homenaje a Luther Vandross, destacado por sus presentaciones en vivo.
- Chappell Roan – “The Subway”
Melancolía y fuerza interpretativa que convirtieron esta canción en el mayor éxito de la artista.