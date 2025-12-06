Llegó la magia de la navidad a la Puerta del Diablo con Navilandia

Como parte de la visión de impulso al turismo y al sector privado, el apoyo brindado ha permitido llevar Navilandia 2025 al Parque Natural Puerta del Diablo, convirtiendo este emblemático destino en un punto de encuentro y celebración para miles de salvadoreños.

El ambiente navideño puede disfrutarse del 5 al 7 de diciembre, fechas en las que se desarrolla el evento principal con iluminación especial, decoración temática y actividades familiares. No obstante, la villa navideña permanecerá abierta durante todo el mes de diciembre, permitiendo que más visitantes vivan la experiencia.

Navilandia se consolida así como una de las principales atracciones de la temporada, fortaleciendo el turismo local y la economía de los emprendedores de la zona.