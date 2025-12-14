¡Alianza y Firpo se verán la cara en la Final!

La Liga Mayor de Futbol Salvadoreño ya tiene a dos candidatos a convertirse en Campeón, por un lado Alianza quien busca hacerse con el bicampeonato y por la otra Firpo quien luego de 12 años de no tocar la Final vuelve en busca de llevarse la copa.

Para llegar hasta esta etapa el cuadro capitalino enfrento a Cacahuatique, enfrentamientos los cuales pudo pasar Con un 2-1 en la ida y contundente 3-0 en la vuelta con un marcador global de 5-1.

Por su parte el Firpo consiguió un hito histórico tras más de una década que los pamperos no participaban en una final, los toros lograron agenciar una ventaja temprana tras el 3-1 ante Águila quien en el segundo partido logró ganarle a Firpo con un tímido 1-0 lo cual no fue suficiente para remontar el marcador.

«¡A la final con pura vida, profe! Tu liderazgo y trabajo nos devuelven a una final después de 12 años. Historia, orgullo y fe renovada. Gracias por guiarnos hasta donde Firpo merece estar. ¡Vamos con todo por la gloria!», dijo Firpo en redes sociales.