Nayib Bukele: «Con la guía de Dios, el Escudo de las Américas se convertirá en la alianza de naciones más eficaz»

El Presidente de la República Nayib Bukele, destacó por medio de redes sociales que el Escudo de las Amerícas se convertirá en la alianza de naciones más eficaz con el fin de combatir el crimen organizado.

«Gracias, Presidente! Con la guía de Dios, el Escudo de las Américas se convertirá en la alianza de naciones más eficaz que nuestros pueblos hayan forjado contra el crimen organizado», mencionó Bukele.

Costa Rica y El Salvador ya han sembrado la semilla. https://t.co/zmkH8GeLWr — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 13, 2025

El acuerdo fue firmado entre los mandatarios tras una reunión privada en una residencia ubicada en el turístico Lago de Coatepeque, en la localidad El Congo, a 60 kilómetros de la capital salvadoreña, en la que conversaron sobre diferentes temas, entre ellos la seguridad.

De acuerdo con la Casa Presidencial, el acuerdo contempla compartir información «clave», coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países y abrir espacios para que «más países se unan a esta visión».

«Lo que queremos es lanzar el ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad», declaró Bukele en una comparecencia ante la prensa gubernamental y transmitida por el canal estatal.