Griezmann: «Quiero ganar este año un título con el Atlético»

Madrid, 13 dic (EFE).- Antoine Griezmann, autor del tanto de la victoria del Atlético ante el Valencia (2-1), declaró en conferencia de prensa que cuando le hablan de futuro lo que quiere es «ganar un título con el Atlético» este año y «seguir ayudando al equipo» cuando le toque.

«Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar como hoy al equipo cuando me toque», explicó.

«Sé que los minutos que me de el entrenador lo voy a intentar hacer lo mejor posible. A veces me va a tocar, como hoy, meter un gol, y, a veces, como en Bilbao, no voy a tocar un balón. Tengo que aceptar que va a ser así», añadió.

El entrenador Simeone declaró en rueda de prensa sobre Griezmann que «los cracks de verdad nunca dan problemas». Griezmann dijo al respecto que «ama el fútbol». «Amo el fútbol y cada vez que entro en contacto con el balón, me hace feliz. También me hace feliz ver a la gente en el estadio animándonos. Todo eso me hace feliz y me ayuda a aceptar cada papel que me toca jugar», destacó.

Sobre el golazo que significó la victoria y los tres puntos para el Atlético, Griezmann declaró: «Marc (Pubill) me vio y sé que es un jugador que me puede poner la pelota. La pierdo de vista, intento levantar el pie y me la encuentro. No lo pensé y rematé el balón a gol. Es un poco de suerte. El control me permitió ponerme en el mejor momento par golpear».

(c) Agencia EFE