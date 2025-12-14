Inauguran Maxxi Chucho Park en el Parque Bicentenario!

Con el objetivo de abrir un espacio para que los perritos de las familias salvadoreñas disfruten, la Alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán inauguró el Maxxi Chucho Park, en el Parque Bicentenario.

«¡Maxxi Chucho Park ya es una realidad en el Parque Bicentenario! El nuevo parque navideño temático para perritos abre sus puertas para que nuestros peluditos tengan un espacio pensado especialmente para ellos», dijo la comuna capitalina.

La Alcaldía de San Salvador Centro mencionó que el Parque temático estará abierto desde el 14 de diciembre hasta el 11 de enero, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m con la entrada totalmente gratis.

“Gracias a Maxxi Chucho por esta inversión en espacios públicos. El trabajo en conjunto es clave para crear lugares de calidad para las familias”, indicó el alcalde, Mario Durán.