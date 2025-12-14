Desarrollan Festival Arte y Diseño El Salvador en el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad

Con el objetivo de generar espacios que promueven el diseño, la identidad y el emprendimiento salvadoreño se realizó el Festival Arte y Diseño El Salvador en el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad.

De acuerdo con las declaraciones de la Secretaría de Prensa, el evento que reúne a diseñadores, marcas y emprendedores creativos.

Durante el festival, el arte y la creatividad tomaron vida frente al mar, con pasarelas y exhibiciones que muestran piezas únicas elaboradas por talento nacional. Las propuestas combinan tradición e innovación, utilizando materiales como la manta, reinterpretados con una visión contemporánea que refleja la identidad cultural salvadoreña.

“Definitivamente esto impulsa el turismo en esta zona del puerto de La Libertad, que es uno de los sitios más visitados por los turistas internacionales”, señaló la Ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltando el valor de integrar cultura, diseño y destino.