Anuncian a los ganadores de 6º Festival de Cortos de la Escuela de Cine y Arte Audiovisual de El Salvador

Con el objetivo de fortalecer la producción artística nacional a a talentos jóvenes a formarse y proyectarse a escala internacional, en la ex-Casa presidencial se desarrolló la premiación del 6.º Festival de Cortos de la Escuela de Cine y Arte Audiovisual de El Salvador (Escine).

“Esta es la sexta vez que apoyamos este festival, convencidos de que el cine, la cultura y el turismo se unen para poner en valor a nuestro país. Somos un país con una visión diferente y el cine es una oportunidad perfecta para mostrar nuestros destinos y sentirnos orgullosos de lo que somos como salvadoreño”, dijo la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán.

Con este festival se brinda un empuje a la industria, demostrando que en El Salvador hay historias que contar e ideas por explotar; y se convierte, además, en un ámbito para dignificar a los amantes de la producción audiovisual.

Para esta edición se han premiaron siete categorías principales. Este años se unió una categoría especial gracias a la embajada de Italia, que se llama ‘La Huella de Italia’, el ganador viajará a este país con los gastos pagados.

«Además, se premiaron a los ganadores en el área documental, ficción, videoarte, ficción con cámara, entre otras, con dinero en efectivo y becas para que se sigan formando y como una manera de reconocer todo el esfuerzo que hicieron”, explicó el director de Escine, Diego Figueroa.