Capturan a hombre que presuntamente atropelló a una niña de 5 años

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Ever Alexander Argueta Alfaro, de 19 años, quien supuestamente manejaba a una velocidad inadecuada , atropelló a una niña de 5 años y chocó contra un muro de una casa.

«La menor fue trasladada a un centro asistencial de San Salvador debido a la gravedad de las lesiones», indicó la PNC por medio de redes sociales.

De acuerdo con la PNC este lamentable hecho ocurrió en el km 100 de la carretera que conduce a Metapán, Santa Ana Norte.

«El conductor quedará detenido por lesiones culposas y por no portar licencia de conducir», agregó la PNC en redes sociales.