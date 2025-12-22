Apresúrate: ¡Ya salieron a la venta los boletos para el concierto de las Guardianas Kpop!

Las Guadianas KPOP llegan a El Salvador, por primera vez, en su tour por Latinoamerica, para que las familias disfruten de este concierto, inspirado en la fiebre mundial del momento: el Kpop. Cosmo Producciones y Fun Capital anunciaron, este día, la venta general de los boletos.

Estos son los precios de las localidades: Ultra Fan: $50.00; Fan: $40.00; VIP: $35.00; Preferencial: $25.00 y General $20.00.

Serán dos funciones que te hará vivir una experiencia única con escenografía, vestuarios y coreografías de otro nivel este próximo 8 de febrero, a las 2:00 p.m. y 4:30 p.m., en el Teatro Presidente, San Salvador.

¡No te quedes sin tus entradas!