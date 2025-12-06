Aprueban fondos para modernizar y organizar las elecciones de 2027

En 2027 El Salvador vivirá un proceso electoral unificado que concentrará tres comicios en un mismo día; por ello, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, fondos por $125.4 millones destinados al evento electoral.

Esta asignación presupuestaria responde a la reforma constitucional aprobada en 2025 al artículo 154, la cual adelantó el final del actual periodo presidencial al 1 de junio de 2027, permitiendo que los tres procesos electorales se realicen en un mismo año.

Con estos recursos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) financiará las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para 2027, un proceso en el que el padrón electoral supera los 6 millones de ciudadanos. De ellos, 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 personas respecto al último proceso.

Del total de los fondos, $56 millones se destinarán al soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como a la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados.

Además, $23.5 millones serán destinados a la organización y logística electoral, así como $15.8 millones para la administración financiera y el pago del personal que participará en el proceso.

El plan también contempla $6.8 millones para capacitación, $7 millones para el escrutinio final y $5.3 millones para acciones de comunicación electoral, incluyendo campañas informativas. Además, se asignan $5.4 millones para reforzar el apoyo logístico y administrativo.

En noviembre pasado, el TSE solicitó un presupuesto adicional de $8.5 millones para integrar las elecciones en una sola fecha, unificación que permitirá un ahorro estimado de hasta $132 millones en comparación con realizar los comicios por separado hasta 2029.

Con la reforma, el país pasará de 13 a 9 procesos electorales en 25 años, lo que representaría un ahorro acumulado de hasta $560 millones, según la titular del Tribunal.

El diputado de Nuevas Ideas, Giovanny Zaldaña, explicó que el Código Electoral, en su artículo 274, establece que el TSE debe recibir un presupuesto extraordinario para cubrir gastos especiales del proceso electoral. Detalló que es el propio Tribunal quien elabora el plan, lo presenta al Ministerio de Hacienda y este lo remite a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

“Todo está en orden y dentro del procedimiento legal”, aseguró Zaldaña.

Su compañera de bancada, Dania González, afirmó que el presupuesto aprobado para el proceso electoral de 2027 incorpora elementos claves para fortalecer y modernizar el sistema de votación, tanto dentro como fuera del país.

La legisladora detalló que el presupuesto contempla innovaciones orientadas a optimizar recursos y mejorar la administración del evento electoral.

Entre ellas mencionó la renovación tecnológica del sistema para evitar fallas, incremento del 12 % en los pagos a los organismos electorales temporales, como parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema, y pagos para miembros de JRV, incluyendo suplentes.

Asimismo, incluye simulacros del escrutinio final, una práctica que permitirá anticipar posibles fallas y corregirlas antes de la jornada electoral y el fortalecimiento del voto electrónico, tanto presencial como remoto.

“Queremos elecciones transparentes, justas y apegadas a la Constitución y a la Ley del Sufragio en el Exterior. Los salvadoreños se merecen una fiesta electoral de altura”, sostuvo la legisladora.

$46.7 millones para voto en el exterior

La Asamblea también aprobó, con 57 votos, un presupuesto adicional de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior en 2027. Con estos fondos se contratará a la empresa encargada del sistema de votación remota por internet, implementar la votación electrónica presencial, desarrollar el software del registro electoral y garantizar la transmisión de resultados preliminares.

Además, se financiarán auditorías especializadas a los sistemas de votación y campañas informativas dirigidas a la diáspora. En total, el presupuesto cubrirá 22 programas del Plan General de Elecciones 2027 relacionados con la logística, tecnología y comunicación para el voto en el extranjero.

El diputado Giovanny Zaldaña también recordó que la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero fue aprobada el 18 de octubre de 2022 y destacó que gracias a esta normativa, los salvadoreños residentes fuera del país podrán participar nuevamente en las elecciones de 2027, tal como lo hicieron en los comicios anteriores.

“Esto fortalece la democracia y garantiza que nuestros hermanos en el exterior sigan ejerciendo su derecho al voto”, afirmó.

La vigencia del presupuesto para el sufragio en el exterior será de tres años (2025-2027), distribuidos así:

$40 millones en 2025, destinados a actividades preelectorales.



$4.6 millones en 2026, destinados a actividades preelectorales.



$2.1 millones en 2027, para acciones directamente vinculadas con la jornada electoral.

Dado que los primeros $40 millones deberán ejecutarse este año, los diputados también reformaron, con 54 votos, la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar dichos fondos y permitir al TSE iniciar la logística correspondiente.