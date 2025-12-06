Centro Histórico enciende la Villa Navideña 2025

El Centro Histórico de San Salvador abrió sus puertas a la Villa Navideña 2025, un montaje que las autoridades describen como el más grande de la región y que desde la noche de su inauguración llenó de luces, música y actividades familiares las plazas del corazón de la capital.

La inauguración se realizó la tarde-noche del 5 de diciembre en la Plaza Gerardo Barrios, punto donde se instaló el escenario principal y se encendió el árbol navideño —calificado por las autoridades como el más alto de Centroamérica— en un acto que incluyó show piromusical, “nieve” artificial y presentaciones artísticas.

Este año la Villa ocupa aproximadamente 242,000 metros cuadrados y cerca de 20 cuadras intervenidas, con un recorrido que abarca tres plazas principales: Gerardo Barrios (escenario y árbol), Morazán (Fábrica de Galletas y Estación del Tren) y Libertad (Mercado Navideño); la entrada es gratuita y el horario anunciado es de 10:00 a. m. a medianoche durante todo diciembre.

La programación incluye una variada cartelera de espectáculos —música en vivo, danza, presentaciones orquestales y eventos familiares— con artistas y grupos para público de todas las edades; entre los eventos previstos están conciertos, obras como El Cascanueces y presentaciones populares que se extenderán durante los fines de semana.

Para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes, el Viceministerio de Transporte (VMT) y las autoridades locales anunciaron cierres viales, rutas alternas y un dispositivo especial de tránsito; además se desplegó un refuerzo de seguridad con personal policial y militar en zonas estratégicas del Centro Histórico. Se recomienda a quienes asistan preferir transporte público autorizado, respetar indicaciones de las autoridades y llegar con tiempo por la afluencia prevista. @elmetropolitano La Villa Navideña en el Centro Histórico de San Salvador ya está inaugurada para todos los salvadoreños, connacionales y extranjeros 🎅🎄 #navidad #elmetropolitanodigital #centrohistorico ♬ Christmas standard song – 3KTrack

La Villa Navideña se perfila como un punto importante para el turismo interno y la reactivación comercial del Centro Histórico: organizadores y alcaldía esperan superar la afluencia de años anteriores y consolidar la zona como destino familiar durante la temporada. Si planea asistir, verifique programaciones diarias y medidas de movilidad en los canales oficiales para evitar contratiempos.