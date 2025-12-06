Asfura retomó una ventaja de más de 20 mil votos sobre Nasralla mientras el conteo se acerca al 90 por ciento

Por Gastón CalvoySebastián Bruno Martinez

Infobae.-

A cinco días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la Presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

En la noche del jueves, hubo un aumento abrupto de la tensión política después de que Nasralla denunció supuestas irregularidades en el conteo preliminar, en un escenario marcado por fallos en el sistema del CNE y una creciente desconfianza en los resultados.

Tras esto, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, difundió un mensaje en el que pidió “serenidad” y afirmó que la estabilidad del país se ubicaba por encima de cualquier interés particular. Además, comunicó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales definitivos.

