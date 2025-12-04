Atrapan hombre y dos menores quienes supuestamente distribuían droga

La Fuerza Armada indicó por medio de redes sociales sobre la captura de Ronald Alexander Melara Hernández, junto a dos menores de edad quienes presuntamente distribuían droga en Colonia Altavista, Tonacatepeque.

«Ronald Alexander Melara Hernández, junto a dos menores de edad, fueron ubicados por nuestros soldados en Colonia Altavista, Tonacatepeque, San Salvador Este», manifestó la Fuerza Armada.

A los imputados porciones de marihuana, cocaína, metanfetamina, una balanza, tres celulares y $1,026.95 en efectivo.

«Fueron entregados a la PNC Seguimos combatiendo a quienes intentan distribuir sustancias que dañan a nuestra juventud y alimentan la violencia en las comunidades», mencionó la Fuerza Armada en redes sociales.