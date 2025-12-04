MARN: «Hoy tendremos cielo poco nublado y ambiente cálido»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera que el cielo se encuentre un poco nublado, sin embargo, se espera un ambiente cálido en el territorio salvadoreño.

«Hoy tendremos cielo poco nublado y ambiente cálido, sin lluvias por la mañana», manifestó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, por la tarde, aumentará la nubosidad en la cadena volcánica y la zona montañosa norte, con posibilidad de lluvias.

«Durante la noche, las lluvias se moverán hacia las zonas central y occidental; el resto del país estará despejado», agregó el Ministerio de Medio Ambiente.