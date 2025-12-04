Desarticulan estructura que se dedicaba al hurto de dinero por medios informáticos

La Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticularon una estructura que se dedicaba al hurto de dinero por medios informáticos.

«Según las investigaciones, se hacían pasar por extranjeros y ofrecían bienes o servicios en plataformas de redes sociales. De esta manera, contactaban a sus víctimas y al convencerlas, las engañaban con el objetivo de sustraer dinero de sus cuentas», dijo la FGR.

La Fiscalía indicó que los registros se han realizado en: Jiquilisco, Usulután Oeste; Quezaltepeque, La Libertad Norte; Apopa, San Salvador Oeste y Coatepeque, Santa Ana Este.

«Hasta el momento, se han incautado celulares, computadoras, USB, tarjetas bancarias y documentos, que sustentaran las investigaciones. A todos se les procesará por el delito de hurto por medios informáticos», detalló la Fiscalía.