Capturan a hombre que presuntamente hurto cascos de motocicleta

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Kevin Adrián Castellano Velásquez, de 22 años de edad, quien supuestamente hurto cascos de motocicleta y quedo grabado en video de cámaras de videovigilancia.

«En videos de seguridad quedó grabado el momento en que Kevin Adrián Castellano Velásquez, de 22 años de edad, hurtó cascos de motocicleta», manifestó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía, el hecho ocurrió durante el Carnaval de Sensuntepeque y fue capturado sobre la calle principal del cantón Carolina, de Jutiapa, Cabañas Oeste.

«Será remitido a las instancias correspondientes», agregó la PNC.