Bukele coloca primera piedra de AirCity y anunció el primer cable submarino en El Salvador

Desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el presidente de la República, Nayib Bukele, colocó la primera piedra de AirCity, un proyecto que dará paso a la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica y que busca transformar la conectividad logística del país y posicionarlo como un nuevo hub regional para el aeromantenimiento y el comercio electrónico.

Durante el acto, el mandatario también anunció el desarrollo del primer cable submarino de El Salvador, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la infraestructura digital nacional y mejorar la conectividad internacional, en momentos en que el país apuesta por atraer inversiones vinculadas a la tecnología y los servicios digitales.

En relación con AirCity, el presidente Bukele señaló que la ejecución de proyectos de esta magnitud evidencia el crecimiento que experimenta el país en distintos sectores productivos. “No todos los días se colocan primeras piedras, y este es un proyecto que marca un antes y un después en la historia de El Salvador”, expresó.

El proyecto AirCity se desarrollará bajo el régimen de zona franca aeroportuaria, una figura inédita en El Salvador y en la región centroamericana. De acuerdo con la información oficial, contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares, una superficie de más de medio millón de metros cuadrados y una plataforma operativa de alrededor de 124,000 metros cuadrados, diseñada para actividades logísticas, tecnológicas y de transporte aéreo.

Por su parte, el director ejecutivo de Aristos, empresa desarrolladora del proyecto, Edwin Escobar, explicó que AirCity se apoya en un marco legal moderno y competitivo. Detalló que la zona franca contará con dos grandes áreas de operación: aeromantenimiento y logística vinculada al comercio electrónico, sectores que mantienen una alta demanda a nivel internacional.

Primer cable submarino fortalecerá conectividad digital

En el mismo evento, el presidente Bukele anunció que el país contará por primera vez con un cable submarino propio, el cual será desarrollado por Liberty Networks, proveedor de infraestructura digital y servicios mayoristas de telecomunicaciones. La empresa fue seleccionada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para ejecutar el proyecto.

Según información divulgada en medios especializados, el contrato fue firmado este mes y representa una inversión superior a los 130 millones de dólares. El sistema tendrá una extensión aproximada de 1,800 kilómetros y se prevé que entre en operación en 2028.

El cable submarino tiene como objetivo ampliar la capacidad de ancho de banda, mejorar la resiliencia de la conectividad y fortalecer la infraestructura digital del país, un componente clave para el desarrollo de sectores como el comercio electrónico, los servicios tecnológicos y la atracción de inversiones internacionales.