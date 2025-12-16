Inauguran nueva sucursal de Little Caesars en el Centro Histórico

Con el objetivo de seguir generando empleos en el corazón de la capital, La directora general de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, acompañó la inauguración de la nueva sucursal de Little Caesars.

La directora general destacó que se están generando más de 190 empleos entre directos e indirectos, con esta operación.

“Gracias por la confianza que han puesto en este destino, son más de 190 familias las que están siendo beneficiadas de forma directa e indirecta. Esta inversión suma un monto aproximado de $450,000 para poder restaurar el inmueble, que también tiene valor histórico», expresó.

El establecimiento se suma a la variada oferta de gastronomía que se puede encontrar en el lugar. Además de su misión comercial, la marca ha reflejado un compromiso social al integrarse a la campaña Clean N’ Ready, lanzada en conjunto con la Autoridad del Centro Histórico.

Little Caesars regresa al corazón de la capital tras haber tenido una tienda hace aproximadamente una década y retirarse por los índices delincuenciales.