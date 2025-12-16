Entregan apartamentos a 33 familias en el Proyecto Habitacional Los Cocodrilos en San Salvador

La Ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que 33 familias más recibieron apartamentos en el Proyecto Habitacional Los Cocodrilos en San Salvador, tras años de vivir en condiciones de riesgo.

«La Ministra Michelle Sol entrega a 33 familias más sus apartamentos en el Proyecto Habitacional Los Cocodrilos en San Salvador, tras años de vivir en condiciones de riesgo. Con esta entrega llegamos a las 111 familias beneficiadas con un hogar seguro y propio en este complejo», dijo la Cartera de Vivienda.

La titular de Vivienda indicó que de las familias reasentadas, el 76% de las beneficiadas son mujeres, jefas de hogar, quienes han trabajado por este proyecto dando 500 horas como parte de la ayuda mutua.

“Y en enero, iniciamos la construcción de otros dos módulos de apartamentos para 18 familias de la comunidad Nuevo Israel, que por décadas han sido afectadas por lluvias”, dijo la funcionaria en redes sociales.