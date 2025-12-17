Donald Trump anuncia nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció por medio de redes sociales, que Troy Edgar es el próximo Embajador de Estados Unidos en El Salvador tras su regreso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

«Troy ha demostrado un liderazgo sobresaliente, obteniendo grandes resultados en proteger nuestra Patria y apoyando nuestra Agenda de América Primero», manifestó Donald Trump en redes sociales.

El mandatario de EEUU, manifestó que Troy jugará un papel clave para avanzar en su estrategia para el Hemisferio Occidental, fortalecer la cooperación con el presidente Nayib Bukele y asegurar la Seguridad y Prosperidad de Ambas naciones.

«»El Salvador es uno de nuestros socios más importantes en la región. El Presidente Nayib Bukele ha sido un tremendo aliado en la lucha contra el Crimen, los Carteles y el Caos, y juntos, estamos construyendo el vecindario más seguro y fuerte que nuestro hemisferio haya visto», dijo Trump.