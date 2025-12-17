MARN: «Miércoles con ambiente caluroso y probabilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles habrá un ambiente calurosos y probabilidad de lluvias en el territorio salvadoreño a partir de horas de la tarde.

«Para esta tarde podríamos tener incremento de nubosidad y algunas lluvias en la cadena montañosa norte, extendiéndose a la franja volcánica, con énfasis en zonas del centro y occidente», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

«Durante la noche continuarán las lluvias en la zona norte y en algunos sectores del centro y occidente. El viento variará entre 9 y 18 km/h», indicó el MARN.