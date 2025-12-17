Capturan a dos sujetos por manejar en estado de ebriedad

La Policía Nacional Civil, realizó la captura de dos sujetos en diferentes puntos del territorio salvadoreño, quienes presuntamente se encontraban en el volante bajo efectos del alcohol.

Entre los capturados se encuentran:

Alejandro Antonio Aguilar Domínguez de 29 años, resultó con 163° de alcohol. Estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la colonia Vista Hermosa, de Zacatecoluca, La Paz Este.

Ismael Antonio Cruz Andrés de 35 años fue detenido en el bulevar Monseñor Romero y carretera Panamericana, Santa Tecla, La Libertad Sur. Manejaba una motocicleta con 306° de alcohol y no portaba licencia de conducir.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC ambos imputados serán remitidos por el delito de Conducción Peligrosa.