Estiman 82 mil espectadores en la residencia de Shakira en El Salvador

El Ministerio de Turismo (MITUR) informó que para la residencia de Shakira en El Salvador se espera que asistan 82 mil espectadores para disfrutar con los éxitos de la artista colombiana en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

«Decirles que para nosotros en el ámbito turístico es un hito, un antes y un después para El Salvador. Es un orgullo que una artista de talla mundial como Shakira elija a El Salvador» mencionó la Ministra de Turismo, Morena Valdez en una conferencia de prensa.

Además, la Cartera de Turismo mencionó que con la residencia de la artista el próximo año (12, 14 y 15 de febrero 2026). se generarán 4 mil empleos directos y 7 mil empleos indirectos, con el 100% de ocupación hotelera.

Aparte se estima que a los conciertos de Shakira asistirá un 88% de publico salvadoreño mientras que el restante 12% serán visitantes extranjeros que vendrán a disfrutar.

Además, MITUR destacó que la residencia de Shakira se espera un Impacto económico estimado: $ 25 millones.