Asamblea Legislativa amplía a seis años el período de magistrados del TSE y ajusta calendario electoral

San Salvador.— Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Constitución de la República para extender de cinco a seis años el período de funciones de los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de homologar su elección con los ciclos electorales nacionales y equipararla al período de la dupla presidencial.

La decisión se adoptó durante la sesión plenaria número 88 y contempla la modificación del inciso primero del artículo 208 de la Constitución, a fin de que la gestión de las autoridades del ente electoral abarque un ciclo electoral uniforme. Con ello, la elección de los magistrados del TSE coincidirá con la del presidente y vicepresidente de la República, diputados, alcaldes y concejales.

El TSE es la máxima autoridad administrativa en materia electoral y tiene entre sus funciones organizar los procesos de votación, garantizar su carácter democrático, justo y transparente, administrar el registro electoral, resolver controversias y promover la cultura cívica en el país. Según los promotores de la reforma, la ampliación del período busca fortalecer la institucionalidad y brindar mayor estabilidad en la conducción de los procesos electorales.

Además de la ampliación del mandato, los diputados avalaron una disposición transitoria que modifica el período de los actuales magistrados del TSE. Aunque su gestión estaba prevista para concluir el 1 de julio de 2029, ahora finalizará de manera anticipada el 1 de julio de 2027, con el fin de ajustar los tiempos al nuevo calendario electoral.

La iniciativa fue presentada por la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, y contó con el respaldo de la bancada oficialista. Durante la plenaria, la legisladora argumentó que la reforma permitirá “ordenar los tiempos de las instituciones para que el país funcione de la mejor manera dentro de los ciclos electorales” y unificar las próximas elecciones previstas para 2027. Añadió que el objetivo es contar con “un solo ciclo electoral, con reglas claras y parejas para todos”.

Antecedentes de reformas electorales

La modificación al período de los magistrados del TSE se suma a una serie de reformas constitucionales aprobadas y ratificadas el 31 de julio de 2025, que incluyeron la habilitación de la reelección presidencial indefinida, la ampliación del período presidencial de cinco a seis años y la eliminación de la segunda vuelta electoral.

Según la Asamblea Legislativa, dichas reformas tuvieron como propósito actualizar el sistema electoral, fortalecer la democracia, optimizar el uso de recursos públicos y alinear las reglas electorales con la voluntad popular. Estas iniciativas fueron impulsadas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, y respaldadas por su bancada.

En ese contexto, también se aprobó una disposición transitoria para homologar el ciclo electoral, estableciendo una sola elección presidencial, legislativa y municipal. Como parte de ese ajuste, se acortó el mandato presidencial de 2029 a 2027, medida que busca sincronizar los distintos períodos de elección bajo un mismo calendario.

Las reformas continúan generando debate en distintos sectores del país, tanto por sus implicaciones institucionales como por su impacto en el sistema democrático y el equilibrio de poderes, en un escenario de cambios profundos en la normativa electoral salvadoreña.

