BYD inaugura su primera sucursal en San Miguel, ubicada en Las Ramblas

BYD, la marca lider mundial en soluciones de movilidad eléctrica e hibrida, continúa su expansión en El Salvador con la inauguracion de su nuevo showroom en San Miguel, ubicado estratégicamente en el nuevo Centro Comercial Las Ramblas. Este nuevo espacio reafirma el compromiso de la marca por acercar la innovacion, eficiencia energética y tecnologia de punta a la zona oriental del pais.

Durante el evento, los asistentes conocieron en primera mano el lineup de modelos eléctricos e hibridos que estarán disponibles en la sucursal, destacando la tecnologia avanzada, el diseio moderno y el rendimiento superior que caracterizan a BYD a nivel global. Además, se realizó un recorrido guiado por las nuevas instalaciones, pensado para que los invitados vivan la experiencia completa del ADN de la marca.

La apertura de la sucursal contó con la presencia de importantes ejecutivos de la marca, entre ellos Andrés Zamora, Gerente de Marca BYD El Salvador, y Ricardo Mora, Gerente de Pais de Energy Motors, quienes compartirán la visión de crecimiento de BYD en la region y la importancia de San Miguel como un punto estratégico para la adopción de vehículos amigables con el medio ambiente.

Compromiso con la movilidad sostenible

Con esta apertura, BYD reafirma su misión global de acelerar la transición hacia tecnologías de cero emisiones y ofrecer soluciones de movilidad que transformen la experiencia de conducción en El Salvador. La llegada a San Miguel representa un paso importante para acercar vehículos más eficientes, seguros y sostenibles a las familias y empresas de la región.

Acerca de BYD

BYD es una empresa global líder en tecnología con presencia en más de 70 paises y 6 continentes. Fundada en 1995, BYD se ha consolidado como una de las compañias más innovadoras del mundo en movilidad eléctrica, baterías, energias renovables y soluciones de transporte sostenible.

Actualmente, BYD es el mayor fabricante de vehiculos de nueva energia (NEV) a nivel mundial, destacando por su desarrollo de baterías de última generación, como la Blade Battery, reconocida por su seguridad, durabilidad y eficiencia. Su portafolio abarca vehiculos eléctricos e hibridos, buses eléctricos, camiones, sistemas ferroviarios y tecnologías urbanas inteligentes.

La visión de BYD es clara: redefinir el futuro de la movilidad y contribuir activamentea la reducción de emisiones a nivel global, ofreciendo alternativas de transporte accesibles, tecnológicas y respetuosas con el medio ambiente.