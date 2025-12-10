Suzuki inaugura su nueva sucursal en el centro comercial Ramblas San Miguel

Suzuki inauguró su nueva sucursal en el centro comercial Ramblas San Miguel, reforzando su presencia en la zona oriental del pais y reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad confiables, modernas y accesibles para los salvadoreños.

En El Salvador, Suzuki es distribuido oficialmente por Trader, S.A. deC.V., empresa de gran trayectoria en el mercado automotriz salvadoreño.

Showroom 360°: autos, motos y marine en un mismo lugar

El nuevo showroom integra, en un mismo espacio, las tres lineas de negocio de la marca:

Suzuki Autos

Suzuki Motos

Suzuki Motores Marinos

Durante la apertura, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la oferta completa de productos que la marca pone a disposición del mercado migueleño, pensada para acompañar tanto las necesidades de transporte personal y familiar, como aventuras, trabajo y actividades marítimas.

Autoridades y recorrido inaugural

El evento contó con la presencia de los diferentes gerentes de la marca, además del Gerente País, quienes compartieron con los invitados y medios la visión de crecimientode la marca en la region y la importancia estratégica de San Miguel para la expansión de Suzuki en El Salvador.

Como parte del acto protocolario, los asistentes participaron en un recorrido guiado por las instalaciones, donde pudieron conocer de primera mano las caracteristicas del nuevo showroom, su diseño, áreas de exhibición y las innovaciones tecnológicas presentes en el portafolio de Suzuki.

Compromiso con el desarrollo de la zona oriental

Con esta apertura, Suzuki refuerza su compromiso con el desarrollo económico del oriente del país, acercando una experiencia integral respaldada por servicio técnico especializado, disponibilidad de repuestos y asesoría personalizada.

«San Miguel es una región clave para nuestro crecimiento. Con esta nueva sucursal, acercamos nuestra tecnologia, calidad y respaldo a más salvadoreños, fortaleciendo nuestra presencia y reafirmando nuestro compromiso con la movilidad del pais», expresaron los ejecutivos durante el acto inaugural.

Sobre Suzuki El Salvador

Suzuki es una marca global reconocida por su innovación, durabilidad y eficiencia. En El Salvador, ofrece un portafolio integral que incluye vehiculos, motocicletas y motoresmarinos, desarrollados para acompañar a las personas en su vida diaria y en cada nuevo desafio. La marca es distribuida en el pais por Trader, S.A. de C.V., empresa demás de 50 años en el mercado salvadoreño, comprometida con brindar respaldo, servicio y disponibilidad de repuestos a nivel nacional.