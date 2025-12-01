Capturan a presunta pandillera de la MS13

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Teresa de Jesús Ramírez, de 52 años quien supuestamente pertenece a la pandilla MS13, cargando algunos antecedentes delincuenciales desde 2008.

Entre los antecedentes se encuentran: Hurto (2008), Homicidio agravado (2010), Lesiones (2013), Hurto (2018 y 2020).

«Esta tarde fuimos alertados de una persona hurtando en un supermercado ubicado sobre el final del bulevar Los 44, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana. Al verificar los datos en el sistema ONI, identificamos a la detenida con ficha de la clica Centrales Locos Salvatruchos», dijo la PNC.

La PNC dijo que se le incautó Un vehículo, Dinero en efectivo y 2 celulares y será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas