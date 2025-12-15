Capturan a presunto responsable de un homicidio en La Libertad Oeste

El Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Matías Vladimir Martínez, a quien se le atribuye un reciente asesinato en La Libertad Oeste.

«Ayer, se reportó un asesinato en La Libertad Oeste, inmediatamente, nuestra PNC activó un dispositivo de búsqueda y el responsable fue capturado en flagrancia. El homicida ha sido identificado como Matías Vladimir Martínez», dijo el titular.

Aparte de presuntamente cometer el asesinato, el funcionario manifestó que el detenido se dedicaba a vender droga.

«En el registro, se le encontró un arma de fuego con un cargador y sin documentación, el análisis forense determinó que el casquillo encontrado en la escena fue percutado con esta», indicó.

En el proceso se le decomisaron tres teléfonos celulares, una báscula portátil, dos bolsas con marihuana, metanfetamina y cristal.

«Este sujeto será procesado por homicidio. Asimismo, se le imputarán los delitos de Tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y Tráfico ilícito de drogas», agregó el ministro de Justicia y Seguridad.