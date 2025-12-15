Sin Bandera regresa a El Salvador con ESCENAS TOUR

Una de las agrupaciones más queridas del pop latino, SIN BANDERA, confirma su esperado regreso a El Salvador con su gira ESCENAS TOUR, en un concierto que promete una noche cargada de emociones, recuerdos y grandes éxitos.

La cita será el miércoles 23 de abril en el Complejo Cuscatlán, a partir de las 8:00 p.m; donde

el dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris interpretará los temas que han marcado a generaciones como Entra en mi vida, Kilómetros, Sirena y muchos más.

ESCENAS TOUR es un recorrido íntimo y emotivo por las diferentes etapas musicales de Sin Bandera, combinando su inconfundible esencia romántica con una puesta en escena cuidadosamente diseñada para conectar de manera profunda con el público.

La venta de boletos iniciará con una Preventa exclusiva BAC, disponible a partir del jueves 12 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el 16 de diciembre, para tarjeta habientes BAC. Los boletos podrán adquirirse a través de Smart Ticket.

Este concierto se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del 2026 en El Salvador, reafirmando la vigencia y el cariño del público salvadoreño hacia una de las bandas más icónicas del pop en español.