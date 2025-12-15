Junior H anuncia su primera gira por Latinoamérica

El ícono del corrido tumbado, Junior H, confirma suprimera gira oficial por Latinoamérica con “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR –LATAM 2026”, un recorrido histórico que lo llevará por siete países en menos de tres semanas. Lagira marcará la mayor presencia del artista en la región hasta la fecha, luego de un año marcado pormúltiples récords en plataformas digitales y sold outs en arenas de Estados Unidos y México,donde hizo historia al convertirse en el artista masculino más joven en agotar dos fechasconsecutivas en el Hollywood Bowl. Su impacto en Estados Unidos también ha quedadodemostrado con más de 375,000 boletos vendidos.

Además, durante su “MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR”, rompió récords de asistencia yventas, destacando especialmente sus cuatro presentaciones históricas en la Plaza de TorosMéxico y una gira con la mayoría de sus fechas agotadas, consolidando un momento histórico en sucarrera.

Junior H continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música latina: en2024 ingresó nuevamente al Top 10 Global de Spotify, superó los 12 mil millones dereproducciones acumuladas y fue uno de los artistas mexicanos más escuchados del año. Su másreciente producción discográfica se posicionó en el Top 5 de Billboard Latin Albums, reforzando suimpacto internacional y la fidelidad de su audiencia.

La gira comenzará en Bogotá y se trasladará rápidamente por Centroamérica hasta alcanzar sucierre en Santiago de Chile. Cada show contará con una producción renovada, nueva direccióncreativa, escenografía expandida y una selección de canciones que incluye éxitos como “Y LLORO”, “ROCKSTAR”, “PIÉNSALO” Y “MIENTRAS DUERMES”, y temas que formarán parte de supróxima etapa musical.

La gira marca un paso decisivo en la expansión global del artista, hoy figura destacada delmovimiento regional mexicano que lidera las listas internacionales. De acuerdo con datos recientesde plataformas de streaming, Junior H se posiciona entre los artistas hispanohablantes de mayorcrecimiento en audiencia en Sudamérica, con especial impulso en Chile y Colombia, donde sumúsica aparece de manera constante en las tendencias diarias. Además, en 2025 se consolidó comouno de los artistas más escuchados en México en Spotify, ocupando la posición número 4 anivel nacional.

Este nuevo capítulo continental es posible gracias al trabajo conjunto de MusicVibe y FENIX, dos delas promotoras más influyentes y sólidas, cuyo desarrollo ha definido el rumbo del entretenimiento envivo en México y Latinoamérica. Con esta gira, ambas empresas reafirman su compromiso deinspirar al público y crear experiencias que no solo convocan multitudes, sino que generanemociones irrepetibles y memorias que perduran mucho después de que se apagan las luces.

Los boletos para cada país estarán disponibles en los canales oficiales de cada promotor. Serecomienda al público adquirir entradas únicamente en puntos autorizados.

Para más información, comunicados oficiales y actualizaciones de la gira, visite las redes sociales deJunior H y los organizadores locales de cada espectáculo.