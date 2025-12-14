Desarrollan trabajos de sustitución de un colector de aguas residuales en la calle San Juan Bosco

Con la finalidad de beneficiar con un mejor servicio a los habitantes de la zona, Cuadrillas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) iniciaron los trabajos de sustitución de un colector de aguas residuales en la calle San Juan Bosco, en Santa Ana Centro.

Las labores comenzaron desde muy temprano con la señalización del espacio donde, en horas de la noche, se finalizó la sustitución de 40 metros de tubería.

Las cuadrillas avanzaron a la etapa de terracería para identificar la tubería y reemplazarla por un conducto moderno y resistente, que permita una mejor circulación de las aguas servidas; extendiendo la vital útil de la red, evitando fugas y reduciendo los costos de mantenimiento.

«En ese sentido, esta administración dispone del centro de llamadas 915, para que las personas pueden hacer sus reportes o informar dificultades relacionadas con aguas residuales, así como otras consultas vinculadas a los diferentes servicios», dijo la Secretaría de Prensa.