Evento con Lionel Messi en India termina en disturbios

Este sábado 13 de diciembre, el caos se desato en el estadio de Calcuta, India, donde el astro argentino, Lionel Messi se presentó y se retiró anticipadamente del evento, provocando disturbios entre los asistentes y denuncias por presunta estafa contra los organizadores.

El Gobierno central de India calificó lo ocurrido como un “saqueo”, al señalar que el público pagó precios elevados por un espectáculo que tuvo una duración de poco más de 20 minutos. Tras los incidentes, el principal responsable del evento fue detenido por la Policía.

El jugador argentino se encuentra de visita en el país asiático hasta el lunes y había sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores. A su llegada al estado de Bengala Occidental, aficionados lo esperaron en el estadio con cánticos y celebraciones; incluso, fue inaugurada una estatua en su honor como parte del homenaje.

Sin embargo, horas después, la expectativa dio paso a la frustración. En el estadio Salt Lake de Calcuta, miles de personas manifestaron su descontento al confirmar que el acto fue extremadamente breve y que el futbolista no participó como se había anunciado.