Estos son los precios para los conciertos de Shakira en El Salvador

La productora a cargo de los conciertos de Shakira en El Salvador dio a conocer los precios oficiales de las localidades para sus tres presentaciones programadas los días 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Jorge “Mágico” González, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, las únicas fechas anunciadas en Centroamérica.

Según la información oficial, los precios de las entradas serán: Ultra Platinum $275, Platinum $225, VIP de pie $150, Tribuna Baja $115, Tribuna Alta $90, Preferencial $90, General $70 y Tribuna Baja con visión limitada $45.

La venta de boletos iniciará el 17 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 de la mañana, a través de la plataforma TodoTicket.

El anuncio de los precios ha generado reacciones entre los fanáticos salvadoreños, quienes se preparan para adquirir sus entradas y asegurar su lugar en uno de los espectáculos musicales más esperados del año.