GALERÍA | Así se vivió el We All Run en El Salvador

Con el objetivo de fomentar actividades saludables y sobre todo compartir con amigos, familiares e incluso mascotas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolló el We All Run el cual empezó desde la carretera Panamericana a la altura de Multiplaza.

«En la carrera We All Run se inscribieron 6,000 personas de manera gratuita. Sin embargo, se puede participar sin necesidad de inscripción», dijo la Secretaría de Prensa.

Además, para que todos disfruten del evento los recorridos son: 3 km con mascotas; 1 km para niños y para los que les gusta correr de 5 km y 10 km

«Salvadoreños de todas las edades forman parte de la carrera We All Run, esto demuestra la confianza que la población tiene en los eventos públicos», dijo la Secretaría de Prensa.