Creador de contenido Cristian Mejía «MEGU,» fue detenido tras provocar un accidente en Cuscatlán Sur

El generador de contenido Cristian Stanley Mejía Guillén, de 27 años, fue detenido durante la madrugada del 2 de agosto en Cuscatlán Sur, luego de ser señalado por el presunto delito de conducción peligrosa de vehículo automotor.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, Mejía habría estado involucrado en un accidente de tránsito y posteriormente se habría dado a la fuga. Las autoridades habrían logrado localizarlo y efectuar su detención.

También se informó que una prueba de alcoholemia habría registrado 31 grados de alcohol en aire espirado.

En redes sociales circulan imágenes relacionadas con la presentación de la captura; sin embargo, hasta el momento no se ha publicado un comunicado oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) con los detalles del procedimiento.

La información continúa en proceso de verificación.