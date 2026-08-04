PNC mantiene controles vehiculares para prevenir riesgos y detectar a personas con cuentas pendientes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que mantiene controles vehiculares en diferentes puntos del país como parte de las acciones orientadas a prevenir situaciones que puedan representar riesgos para la población y fortalecer la seguridad en las vías.

Durante los procedimientos, los agentes realizan la verificación de documentos, consultas de antecedentes, inspecciones de vehículos y controles relacionados con el cumplimiento de la Ley de Tránsito.

De acuerdo con la institución, estas acciones también permiten identificar a personas que poseen cuentas pendientes con la justicia y detectar posibles irregularidades durante la circulación.

La PNC señaló que los controles buscan contribuir a la seguridad de los conductores y demás usuarios de las vías, además de prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de la población.