Detienen a mujer tras lesionar con un cuchillo a su compañero de vida

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que en Sonsonate Centro, capturaron a Susana Ivette Polanco de Martínez, de 32 años de edad, luego de lesionar con un cuchillo a su compañero de vida.
Las autoridades destacatron que el hecho ocurrió tras una discusión por celos mientras ambos bebían alcohol en su casa de habitación.
La PNC fue alertada luego de que la víctima ingresara con heridas a un centro asistencial, donde recibe atención médica y la responsable fue ubicada frente al centro asistencial.
Será remitida por el delito de lesiones graves.