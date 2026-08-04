Luis Ángel Firpo debutara ante Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2026

Luis Ángel Firpo iniciará su participación en el Grupo A de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 con una visita ante Plaza Amador de Panamá, en un encuentro que se disputará en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

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El cuadro pampero afrontará su segunda experiencia en la competencia regional con el objetivo de comenzar con un resultado positivo y sumar sus primeros tres puntos fuera de casa, El encuentro entre Plaza Amador y Luis Ángel Firpo se jugará este martes 4 de agosto de 2026 en el Estadio Rommel Fernández.

Por su parte, Plaza Amador buscará aprovechar su condición de local para recuperarse luego de caer en la primera jornada ante Diriangén de Nicaragua, resultado que lo obliga a buscar una victoria para mejorar su posición dentro del grupo.

El encuentro marcará el inicio del camino de Luis Ángel Firpo en el torneo, donde buscará competir por uno de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

El equipo salvadoreño intentará obtener un resultado favorable en territorio panameño y comenzar con buen pie su participación internacional.