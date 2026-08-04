PNC captura a hombre señalado de asesinar a una mujer en Santa Ana

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Eduardo Mauricio Urbina García fue identificado como el presunto responsable del homicidio de una mujer de 32 años, ocurrido en el departamento de Santa Ana.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el sujeto habría lesionado a la víctima con un arma blanca y posteriormente huyó del lugar.

Horas después, Urbina García se presentó en una delegación policial en aparente estado de ebriedad, donde confesó haber cometido el crimen, según el reporte de la PNC.

Las investigaciones realizadas por las autoridades determinaron que el detenido era vecino de la víctima y que presuntamente estaba obsesionado con ella. De acuerdo con la versión policial, al no ser correspondido, habría decidido quitarle la vida.

El detenido será remitido por el delito de homicidio y quedará a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial.