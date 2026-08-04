Capturan a tres presuntos integrantes de estructuras criminales tras denuncias ciudadanas

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de tres personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales, como resultado de denuncias realizadas por la ciudadanía y de las acciones operativas desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los detenidos fueron identificados como:

Cristian Ariel Aquino

Gerson Elías González

Fernando Josué González

De acuerdo con la información compartida por el funcionario, durante el procedimiento fueron revisados los teléfonos celulares de los detenidos, en los que se encontraron fotografías donde presuntamente realizaban señales alusivas a la estructura criminal a la que pertenecerían.

Villatoro destacó la importancia de las denuncias ciudadanas para apoyar el trabajo de las autoridades y reiteró el compromiso de las instituciones de seguridad de continuar con las acciones contra las estructuras criminales.

Estos sujetos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y pagarán con décadas en prisión.