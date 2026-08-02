La Selecta Femenina vence a Costa Rica y clasifica a semifinales de Santo Domingo 2026

La Selección Femenina de Fútbol de El Salvador consiguió una histórica clasificación a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras derrotar 1-0 a Costa Rica en su último compromiso de la fase de grupos.

El gol que le dio el triunfo a la Azul y Blanco fue anotado por Abigail López al minuto 57, resultado que permitió al combinado nacional asegurar uno de los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

Con esta victoria, la Selecta Femenina cerró la fase de grupos con una destacada participación y avanzó a las semifinales del torneo, donde enfrentará a México, selección que finalizó como líder del Grupo B.

El encuentro ante el conjunto mexicano definirá a uno de los equipos que disputará la gran final y tendrá la oportunidad de luchar por la medalla de oro.

La clasificación representa un importante resultado para el fútbol femenino salvadoreño, que continúa haciendo historia en la competencia regional.