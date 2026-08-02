Ministerio de Educación deja sin efecto disposiciones para los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) informó que quedan sin efecto todas las disposiciones emitidas previamente para la organización de los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026, en el marco de la conmemoración del 205.º aniversario de la Independencia de El Salvador.

La decisión fue comunicada mediante el Memorándum N.° 10-2026, dirigido a la comunidad educativa de los sectores público y privado a escala nacional y firmado por la ministra de Educación, Karla Edith Trigueros.

De acuerdo con el documento, la anulación incluye los lineamientos relacionados con la música, vestimenta, puntos artísticos y demás pautas o limitaciones que habían sido establecidas para el desarrollo de las actividades cívicas.

Con esta medida, los directores, docentes y demás autoridades organizativas podrán realizar los actos y desfiles de la forma en que tradicionalmente se han desarrollado durante años anteriores.

El Ministerio de Educación también agradeció a la comunidad educativa por su compromiso y colaboración en la organización de las actividades cívicas, con el propósito de fortalecer el respeto a los símbolos patrios y los valores que representan esta conmemoración nacional.