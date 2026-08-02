Investigan homicidio de hombre de 66 años cuyo cuerpo fue encontrado con quemaduras en El Divisadero

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre de 66 años en una quebrada del distrito de El Divisadero, Morazán Sur.

De acuerdo con el reporte preliminar de la institución, la víctima presentaba quemaduras. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La PNC indicó que diferentes áreas policiales y el equipo del Protocolo de Resolución de Homicidios fueron activados para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el responsable.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades recopilan información y desarrollan las diligencias en la zona.