Desarrollan la gala de los premios Esfuerzo & Gloria 2025

Con el objetivo de reconocer los logros obtenidos por los atletas salvadoreños en competencias nacionales e internacionales a lo largo del año, el INDES desarrolló la gala de los premios Esfuerzo & Gloria 2025, edición Legado.

“Es una noche para celebrar, galardonarlos, premiarlos, y que todo el país se entere de que nuestra nación, cada día, avanza más en materia deportiva (…) El Salvador está avanzando, el deporte también está haciendo lo suyo. Quiero felicitar a todas las federaciones por el trabajo que hemos hecho este año», afirmó el presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele.

Entre los galardonados destacaron Roberto Hernández y Sofía Paiz, de tiro con arco compuesto, quienes obtuvieron el reconocimiento como equipo mixto del año.

Asimismo, la selección nacional de fútbol playa fue premiada como selección masculina del año, mientras que natación artística recibió el reconocimiento como selección femenina del año.

Estas fueron las palabras de Ivonne Nóchez, ganadora del Premio E&G de Oro, el máximo galardón de los Premios E&G 2025.

La gala incluyó la entrega de premios en 16 categorías, entre ellas atleta masculino del año, reconocimiento que obtuvo Herbert Aceituno, y atleta femenina del año, otorgado a Sofía Paiz. Además, se entregó la distinción especial Esfuerzo & Gloria de oro 2025 a la patinadora Ivonne Nochez.