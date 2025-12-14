¡Santa Tecla tiene nueva reina!

Tras un certamen lleno de belleza, y competencia sana, la Alcaldía de La Libertad Sur, manifestó por medio de redes sociales que Gloria Sandoval, se convirtió en la nueva reina del Miss Santa Tecla 2025.

El evento llevado a cabo en el Cafetalon tuvo como top 5 a Fátima Arévalo, Valeria Fuentes, Grecia Batres, Glarice Gavidia y Gloria Sandoval quien fue la que logró adjudicarse con el titulo de Reina de Santa Tecla.

Aparte de elegir a la nueva reina del distrito, el evento contó con la participación de los artistas Andreina Bravo y El Cañas, quienes pusieron el ambienten en el lugar previo al certamen de Miss Santa Tecla 2025

«El artista costarricense El Cañas brilló con una presentación extraordinaria en el #MissSantaTecla2025. Con su energía, carisma y talento inigualable, cautivó al público desde el primer momento», manifestó la Comuna de La Libertad Sur.