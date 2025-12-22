Caravana Coca-Cola enciende el Centro Histórico de San Salvador

La Caravana Coca-Cola se llevó a cabo en el Centro Histórico de San Salvador, ofreciendo un espectáculo característico de la temporada navideña. Durante el recorrido, los asistentes pudieron apreciar coloridas carrozas, globos gigantes y diversos elementos alusivos a la Navidad.

El evento incluyó el paso de autos clásicos, presentaciones de bandas musicales y la participación de personajes temáticos, lo que atrajo la atención de familias que se dieron cita en distintos puntos del Centro Histórico.

La actividad contó con la presencia de salvadoreños y turistas de diferentes lugares, quienes disfrutaron del ambiente festivo como parte de las celebraciones navideñas en el país.

El Centro Histórico de San Salvador continúa consolidándose como uno de los principales destinos para el esparcimiento familiar durante la temporada de Navidad.