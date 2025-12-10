CCR marca la historia con nueva Dirección Anticorrupción 

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa y los Magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores, en un acto especial desarrollado en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), hicieron el lanzamiento oficial de la Dirección Anticorrupción, que tendrá dentro de sus funciones la prevención y detección de posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos y con ello contribuir al combate de las redes complejas dedicadas a este tipo de actividades.

Este lanzamiento se enmarca en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre a nivel mundial.

Durante la actividad, el Presidente de la CCR resaltó las proyecciones y beneficios para el país y la sociedad de contar con una Dirección Anticorrupción.

“Desde la aprobación de la Ley Anticorrupción el 7 de febrero, adquirimos una visión totalmente clara y es trabajar de manera diferente y responder a las altas expectativas que el pueblo salvadoreño tiene respecto a esta nueva Corte de Cuentas de la República. Hoy honramos esa visión con un hecho concreto: La Dirección Anticorrupción nace con un mandato amplio, técnico y estratégico”, externó el presidente Sosa.

Indicó que, entre las principales funciones del nuevo ente, están:

Ser el enlace directo entre el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción y el Centro Nacional Anticorrupción.

Gestionar denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, bajo rigurosos protocolos de admisibilidad.

Desarrollar inteligencia de control y analítica de datos, mediante cruces de información y emisión de alertas.

Elaborar y actualizar manuales, guías y protocolos en materia de integridad, denuncia, preservación de evidencia y coordinación institucional, alineados con la normativa nacional y bajo estándares internacionales.

Impulsar la formación continua de nuestros equipos de auditores y directivos en riesgo de corrupción, controles financieros y no financieros, e investigación administrativa.

Monitorear el cumplimiento de las obligaciones del sistema, elaborar informes periódicos, identificar brechas y proponer mejoras constantes.

“En esta gestión nos tomamos muy en serio la lucha que se conmemora este día; la transparencia, como Organismo de Dirección no es un discurso, es una práctica que exige acción coherencia y estándares de calidad, y por ello, hemos orientado nuestra labor conforme a referentes internacionales que guían a las Entidades Fiscalizadoras Superiores del mundo, como por ejemplo, la Declaración de Lima, la Declaración de México y todos los principios y guías de la INTOSAI, son nuestro camino”, manifestó el Presidente de la CCR.

Por su parte, el Primer Magistrado Julio Bendek enfatizó en la importancia de luchar unidos y coordinados para detener ese problema que afecta a todo el planeta.

“La corrupción tiene consecuencias graves para los países, causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y aleja la inversión. Desgasta la confianza de la ciudadanía en las instituciones, incrementa la desigualdad, afecta los servicios esenciales para la población como la salud y la educación. Se trata de un problema global, por ende, es necesario que nos unamos en un solo propósito para combatir este problema que nos afecta a todos”, dijo Bendek.

Al acto asistieron titulares y representantes de diversas entidades del estado y del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Como parte de los esfuerzos por combatir la corrupción, la Entidad Fiscalizadora Superior ha firmado alianzas estratégicas con otras instituciones, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría General de la República y más recientemente, con la Fiscalía General de la República, con la cual existe un propósito común, como es el combate de la corrupción.

La Entidad Fiscalizadora también forma parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), por lo que le corresponde trabajar articuladamente con el resto de instituciones, para el logro de ese propósito establecido en la vigente Ley Anticorrupción.

En paralelo a ello, desde abril anterior la Corte de Cuentas tiene en marcha el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), encargado de implementar una cultura antisoborno en los procesos de auditoría, jurisdiccionales y administrativos, bajo la Norma Internacional ISO 37001:2016.