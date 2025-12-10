MARN: «Para este miércoles el cielo estará despejado»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles en el territorio salvadoreño habrá un cielo despejado con un ambiente caluroso en el día y fresco durante la noche y madrugada.

«Para este miércoles el cielo estará despejado. Por la la tarde, se espera cielo nublado en sectores de la zona montañosa norte y la franja volcánica», mencionó el MARN en redes sociales.

Además, la Cartera de Medio Ambiente mencionó que en la noche, el cielo variará de poco nublado a despejado.

«El viento alcanzará ráfagas que podrían superar los 25 km/h en zonas altas. El ambiente estará cálido en el día y fresco por la noche y madrugada», manifestó el MARN.